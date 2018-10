Frana terreno, 4 morti a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 28 OTT - Quattro persone sono morte la notte scorsa a causa di una frana durante l'esecuzione di alcuni lavori ad una condotta fognaria danneggiata dal maltempo nei giorni scorsi. Tra le vittime c'è Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell'omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel crotonese. Le altre vittime sono Santo Bruno (53) di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino (45) di Cutro, Mario Cristofaro (49), di Crotone. Marrelli, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando con i 3 operai, tutti del suo gruppo, nella sua tenuta in località Sant'Andrea di Isola Capo Rizzuto, per completare un collegamento della rete fognaria della villa. Improvvisamente i 4 sono stati inghiottiti dalla terra che è franata sotto i loro piedi. Alla scena hanno assistito altri 4 operai. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che non hanno potuto però fare altro che recuperare i cadaveri. Le indagini sono condotte dai carabinieri.