In degrado Villa Margherita Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 27 OTT - Con un mail cui sono allegate alcune significative fotografie. il consigliere comunale di Catanzaro Cristina Rotundo, di #fareperCatanzaro, denuncia il "degrado più assoluto" in cui versa Villa Margherita, il parco pubblico nel centro storico della città.

"É incomprensibile e vergognoso - sostiene Cristina Rotundo - il decadimento in cui versa Villa Margherita al suo interno, cioè proprio nei luoghi deputati al passeggio e al godimento dei paesaggi che il giardino, in virtù della sua incantevole e panoramica posizione, sa offrire: erba alta, rifiuti abbandonati, panchine divelte, sedie di plastica sfasciate che spuntano qua e là, pezzi di pavimentazione distrutta. Perché tutto questo degrado? Perché proprio in uno dei luoghi simbolo del capoluogo di regione?".

"Crediamo che la situazione, così com'è - conclude Rotundo - sia intollerabile, ma vogliamo anche ritenere che vi siano responsabilità politiche, e non solo, che debbano essere segnalate".