Aveva maglie con logo falso, denunciato

(ANSA) - CACCURI (CROTONE), 26 OTT - I carabinieri di Caccuri hanno denunciato un 55enne di Napoli, ritenuto responsabile di aver posto in vendita e messo in circolazione prodotti industriali con marchi e segni distintivi contraffatti.

I militari, in seguito a perquisizione personale e veicolare, hanno trovato 46 maglie contraffatte con un noto marchio di abbigliamento, per un valore complessivo stimato di 3.000 euro.