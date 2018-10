Stranieri sono 5,5% residenti Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 25 OTT - I cittadini stranieri presenti in Calabria, al 31 dicembre 2017, sono il 5,5% della popolazione complessiva, pari a 108.494 residenti. E' questo il quadro che emerge dal "Dossier Immigrazione 2018" realizzato dal Centro studi e ricerche Idos, in partenariato con Confronti, presentato oggi a Catanzaro.

Secondo il documento gli stranieri risultano in forte crescita: sono 5.670 in più rispetto al 2016 e 22 mila unità nell'ultimo quinquennio. A diminuire, invece, è la popolazione autoctona, che registra una riduzione di circa 45.900 persone rispetto al 2013, dato che il dossier imputa ai bassi livelli di fecondità e alla ripresa dei flussi migratori dei giovani calabresi verso il Centro-Nord e l'estero. "La Calabria ha registrato un saldo migratorio negativo - ha spiegato Roberta Saladino, referente regionale Idos - quindi silenziosamente abbiamo perso 5mila giovani, soprattutto uomini".