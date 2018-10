In fiamme magazzino seminterrato stabile

(ANSA) - GUARDAVALLE (CATANZARO), 24 OTT - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti, anche se l'origine sarebbe accidentale, ha danneggiato a Guardavalle un magazzino seminterrato adibito a ripostiglio e ubicato in uno stabile di civile abitazione sulla statale 106. Non si sono registrati feriti.

Nel piano soprastante il magazzino sono ospitati un ufficio patronato, al momento chiuso, e l'ufficio postale che, nell'immediatezza, in via precauzionale, è stato evacuato dalla polizia locale e dai carabinieri. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Soverato e Davoli.

Nel rogo sono andati distrutti alcuni scatoloni con vario materiale e suppellettili. Danneggiate dal fuoco anche le pignatte del solaio ma non risultano problemi alla struttura.

Al termine delle operazioni di spegnimento l'ufficio postale ha ripreso la normale attività. Solo il magazzino è stato dichiarato inagibile, in attesa dei lavori di ripristino del solaio.