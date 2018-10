Immobiliare.it,giù prezzi vendita -0,5

(ANSA) - CATANZARO, 24 OTT - Nel terzo trimestre del 2018 i prezzi richiesti per le case in vendita in Calabria sono scesi dello 0,5%. Lo rileva l'Osservatorio sul mercato immobiliare residenziale in Calabria di Immobiliare.it.

Ancora più evidente, dai dati elaborati, il calo trimestrale degli affitti (-3,2%). Sulle locazioni, però, se si guarda al confronto con settembre 2017, i canoni sono effettivamente aumentati del 2,3%. Dall'analisi emerge che Crotone è la città più cara per comprare casa con un prezzo medio pari a 1.132 euro al metro quadro, contro i 1.010 di media regionale. A Reggio e Vibo, in assenza di variazioni rispetto a giugno, non si superano i 1.000 euro al metro quadrato.

La città dello Stretto e Vibo sono, invece le due realtà urbane dove i canoni di locazione continuano a perdere in maniera più evidente rispetto alle altre: -3,9% nella prima, -1,2% nella seconda. In perdita anche gli affitti di Cosenza -2,6% mentre è in ripresa il crotonese +4,4%. Stabili i prezzi a Catanzaro.