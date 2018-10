Si ribalta con la motoape, morto 70enne

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 23 OTT - Un uomo, Fortunato Chirico, di 70 anni, è morto stamani in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Nicotera.

La vittima era alla guida della propria motoape quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato all'altezza di una curva. Chirico è stato soccorso ma è morto poco dopo a bordo dell'ambulanza che lo stava conducendo nel campo sportivo di Nicotera dove, ad attenderlo, c'era l'elisoccorso. Il velivolo, che avrebbe dovuto condurre il settantenne nell'ospedale di Catanzaro, era stato richiesto dai sanitari del Servizio Suem 118 per la gravità dei traumi riportati dalla vittima.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruirne la dinamica.