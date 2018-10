Arsenale in casa,arrestato un 46enne

(ANSA) - AGNANA CALABRA (REGGIO CALABRIA), 19 OTT - Aveva in casa un arseanale. Nicola Femia, di 46 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri ad Agnana Calabra con l'accusa di detenzione abusiva di armi clandestine, munizioni e ricettazione.

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione di Femia, i militari hanno trovato, nascosti, nelle pertinenze dell'abitazione stessa, un fucile AR-15, una pistola Browning M1922, un revolver Smith&Wesson clandestino e una pistola semiautomatica Beretta, anch'essa clandestina. Inoltre sono state trovate numerose munizioni per pistola e per fucile ed un attrezzo meccanico per la ricarica delle cartucce.

Tutto il materiale, che si presentava in ottimo stato di conservazione, è stato sequestrato.