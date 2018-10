Migranti arrivati a bordo di un veliero

(ANSA) - CROTONE, 15 OTT - Sessantanove migranti, in gran parte di nazionalità irachena e pachistana, sono sbarcati la notte scorsa da un veliero sul litorale di Crotone, in località Gabella, a nord del capoluogo.

Il natante sul quale i migranti hanno viaggiato è una barca a vela arenatasi davanti alle coste sabbiose della località mentre imperversava un temporale. A lanciare l'allarme è stato un residente nella zona. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato.

I migranti, tutti in discrete condizione di salute, sono stati accompagnati nel Cara (Centro accoglienza richiedenti asilo) di Isola Capo Rizzuto.