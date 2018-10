Maltempo: scuole chiuse a Reggio Calabria

Reggio Calabria, dopo Catanzaro, Crotone e vari centri delle Serre vibonesi, si aggiunge all'elenco delle città calabresi in cui oggi le scuole resteranno chiuse per le condizioni di maltempo che interessano la regione.

Stamattina l'ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria ha diramato una nota in cui si afferma che "a seguito del peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco, Giuseppe Falcomatà, ha firmato l'ordinanza di chiusura per la giornata odierna delle scuole cittadine di ogni ordine e grado".