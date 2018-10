Gioielli Sacco film Banchiere anarchico

(ANSA) - CATANZARO, 13 OTT - Gerardo Sacco è tornato a creare gioielli per il cinema. Lo ha fatto per l'ultimo lavoro del regista Giulio Base, "Il banchiere anarchico".

Sacco, su disegni dello stesso Base, ha realizzato un anello e i gemelli in argento con particolari in corallo che appaiono nel film. "Il banchiere anarchico", tratto dal racconto omonimo di Fernando Pessoa, è prodotto da "Agnus Dei Production" in collaborazione con Rai Cinema e con la coproduzione di Solaria Film e AlberTeam Group e vede Giulio Base nel doppio ruolo di regista e attore.

Gerardo Sacco è stato tra gli ospiti d'onore alla prima del film che ha inaugurato la riapertura del Teatro Cinema Quirinetta di Roma. "Nutro una profonda stima per Giulio - ha detto Sacco - e sono stato felice e onorato quando mi ha chiesto di realizzare i gioielli di scena per un film di così elevato spessore".

L'orafo crotonese, anche quest'anno, ha realizzato il Premio America che viene assegnato a Roma dalla Fondazione Italia-Usa.