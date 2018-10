Corti teatro,vince"Sono nato per volare"

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 13 OTT - "Sono nato per volare" di e con Giuseppe Arnone, incentrato sulla strage di Ustica, ha vinto a Castrovillari la quinta edizione del Festival dei Corti Teatrali del Calàbbria Teatro Festival 2018, evento organizzato dall'Associazione Khoreia 2000.

Al secondo posto si è posizionato "Bianco d'inchiostro" Requiem poetico a 100 anni dalla Rivoluzione d'ottobre,di Giulio Bellotto. Sul podio anche "Sandra C", incentrato sulle vicende del G8 di Genova, diretto dal duo Bernardini-Marenco e "Il Palazzone industriale di spalle al mare" di Marco Mittica sul tema del progresso materiale che va a svantaggio di quello morale.

"Sono nato per volare" racconta la storia della famiglia siciliana Diodato, che partita dall'aeroporto di Bologna ritorna in Sicilia per trascorrervi le vacanze estive. Un viaggio spezzato quando, la sera del 27 giugno del 1980, l'aereo su cui la famiglia viaggiava scompare nei cieli tra Ponza e Ustica. In quella circostanza morirono 81 persone.