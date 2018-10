Nuovo libro Teobaldo Guzzo su Tiriolo

(ANSA) - CATANZARO, 12 OTT - Teobaldo Guzzo é stato per molti anni un valido dirigente scolastico, riservando alla scuola una dedizione senza limiti. La scuola e gli studenti, dunque, come primo amore. Ma insieme alla scuola, Guzzo ha avuto un altro grande amore, Tiriolo, il centro alle porte di Catanzaro così importante sotto l'aspetto culturale e storico di cui é conoscitore profondo e che ha contributo anche con la sua attività giornalistica, come corrispondente della Gazzetta del Sud, a valorizzare e fare apprezzare. Guzzo ha pubblicato adesso "Tiriolo Due. Ricordi, racconti, emozioni" in cui ha raccolto articoli, ricerche e studi pubblicati dal 2014 al 2018 sulla rivista "Storicittà". Il volume contiene una bella prefazione dello storico Mario Gallo ed una postfazione di Luigi Mariano Guzzo, che insegna all'Università di Catanzaro e che tesse le lodi del padre, sottolineando come, con la penna del giornalista, apra magistralmente il sipario su Tiriolo, sui suoi uomini e sui suoi eventi.