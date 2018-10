A Civita blog tour per ripartire

(ANSA) - CIVITA (COSENZA), 11 OTT - Un blog tour per ripartire. Sabato e domenica prossima Civita ospiterà 12 blogger ed influencer che racconteranno l'esperienza di visita e soggiorno nel borgo teatro della tragedia del 20 agosto quando 10 persone sono morte nelle gole del Raganello per un'onda di piena. L'iniziativa è stata promossa da Borgo Slow, community diretta da Stefania Emmanuele, nata con l'intento di valorizzare i paesi e i borghi del sud. "Il blog tour - ha detto - è stato organizzato grazie al contributo dei numerosi piccoli imprenditori con il desiderio di far luce sulle risorse ambientali e umane del borgo arbëresh in un momento in cui é necessario esaltare le energie positive che ne fanno una meta turistica ambita, amata per la bellezza e per l'accoglienza in un'ottica di turismo sostenibile e responsabile. Civita si distingue per la dinamicità del tessuto economico che ha registrato negli ultimi 10 anni la nascita di 20 strutture ricettive, aziende agricole che vantano prodotti apprezzati come mandorle e vini".