Manutenzione casa fai da te in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 10 OTT - Il 48% dei calabresi si occupa personalmente della manutenzione della casa, principalmente per risparmiare. E' quanto emerge da una ricerca dell'Osservatorio Sara Assicurazioni, compagnia assicuratrice ufficiale dell'Aci.

Il 52% degli intervistati, è scritto in una nota, si rende conto che trascurare i piccoli problemi potrebbe portare a danni maggiori. Per ovviare dalla ricerca risulta che il 37% dei calabresi sarebbe disposta a dare fondo a tutti ai risparmi, il 50% prenderebbe in considerazione l'idea di chiedere un prestito bancario, i più previdenti utilizzerebbero la copertura assicurativa stipulata in precedenza (46%), e il 18% chiederebbe un aiuto ai familiari. Ma a chi rivolgersi? A nessuno risponde il 48%. Solo l'8%, però, si cimenta in piccole riparazioni per divertimento. Lo fa per risparmiare il 37%; pensa di avere le competenze il 44%, è più rapido per il 12%. Il 39%, però, sa che un professionista dà la garanzia di un lavoro ben fatto, e il 46% ammette di non avere le capacità.