Stroppa resta su panchina Crotone

(ANSA) - CROTONE, 9 OTT - Giovanni Stroppa resta sulla panchina del Crotone. La conferma arriva da una nota apparsa sul sito della società nella quale si spiega che "al termine di una riunione della dirigenza del Football Club Crotone tenutasi questa mattina nel quartier generale del Presidente, la società ha deciso di rinnovare la fiducia all'allenatore Giovanni Stroppa". Si mettono a tacere così, almeno per il momento, le voci circolate di un possibile esonero del tecnico bresciano dopo una serie di risultati non positivi.

Il Crotone in campionato ha raccolto solo 7 punti in 7 partite, decisamente al di sotto delle aspettative estive che volevano la squadra come una delle favorite per il ritorno immediato in serie A. Dopo la sconfitta con il Palermo, erano circolate le voci di un ingaggio di Massimo Oddo ma anche di un ritorno di Walter Zenga. La riunione di oggi, evidentemente, ha suggerito al club di non stravolgere l'attuale staff e dare un'altra possibilità al tecnico, che ha un contratto biennale.