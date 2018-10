Assistenza medica solidale a Rosarno

(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 9 OTT - Assistenza sanitaria e farmaceutica solidale, per tutti, senza nulla in cambio. E' quanto offrirà il progetto solidale MetropAss che UniReggio Consorzio Universitario Metropolitano porterà avanti a Rosarno all'interno di una villa confiscata alla 'ndrangheta. "L'assistenza sanitaria è per tutti - afferma il presidente UniReggio, Paolo Antonio Ferrara - e chiunque lo necessiti potrà cogliere l'opportunità di usufruire dei servizi di prevenzione e cura anche nell'assistenza di base e nel supporto logistico, come per le cure specialistiche, perché il costo della salute gravi sempre meno sulla spesa pubblica".

L'iniziativa è stata resa possibile dopo che la Giunta comunale di Rosarno, guidata dal sindaco Giuseppe Idà, ha assegnato l'immobile. La formula vincente consiste nel fornire assistenza medica gratuita alle fasce deboli della popolazione locale. UniReggio ha annesso all'offerta il Banco farmaceutico per la distribuzione di medicinali raccolti tra le aziende donatrici.