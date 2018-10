Dispersi su monti Sila, cane li ritrova

(ANSA) - CAMIGLIATELLO SILANO (COSENZA), 5 OTT - Erano andati in cerca di funghi nei boschi di Monte Curcio sulla Sila Cosentina ma si è fatto buio, è arrivata la pioggia, e loro non sono riusciti a fare rientro. Due persone di 47 e 42 anni, di Celico, sono state individuate a tarda sera dal cane Full e dagli operatori della stazione Camigliatello del Soccorso Alpino Calabria.

A dare l'allarme ai carabinieri della località montana e al Soccorso Alpino sono stati i famigliari dei due cercatori di funghi preoccupati per il loro mancato rientro e per le cattive condizioni meteo. Immediatamente è partita una squadra di soccorritori che dopo avere avviato le ricerche ha rintracciato l'automobile dei due. Messo sulle tracce dei due dispersi, il cane Full, un grigione di quattro anni, è riuscito ad individuarli in località Macchia Sacra. Entrambi erano in buone condizioni e hanno potuto riabbracciare i loro familiari.