Aeroporto Lamezia,ancora trend positivo

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 5 OTT - L'aeroporto di Lamezia Terme, nel mese di settembre, ha registrato un incremento del 14% in termini di passeggeri (299.793) e del 16% per i movimenti (2.275). Lo rende noto la Sacal secondo cui lo scalo lametino "si conferma l'asset principale all'interno del sistema aeroportuale calabrese".

"Il dato più interessante - è detto in un comunicato - è quello relativo alla presenza dei passeggeri internazionali, 109.962 rispetto ai 92.492 del 2017. Una crescita che interessa l'intero sistema aeroportuale che vede l'aeroporto di Reggio registrare un seppur timido 2% rispetto al mese precedente ed il rilancio dell'aeroporto di Crotone. Una crescita frutto dell'impegno profuso nell'ultimo anno dal management della Sacal e dalle sinergie messe in campo con gli enti pubblici, ma anche attestazione che la Calabria ha avviato un processo di destagionalizzazione dei flussi turistici, grazie soprattutto ad un sistema aeroportuale efficiente che migliora l' accessibilità alla regione".