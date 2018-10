Scoperta società evasore totale,denuncia

(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 4 OTT - Dal 2012 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 250 mila euro risultando evasore totale. Una società "fantasma", attiva nel settore della fabbricazione di porte e finestre in legno, è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Paola che ha denunciato l'amministratore e rappresentante legale per occultamento o distruzione di documenti contabili, reato punibile fino a sei anni di reclusione. L'attività ispettiva dei finanzieri è stata resa particolarmente difficoltosa a causa della parziale esibizione e consegna della documentazione contabile da parte del contribuente. Malgrado ciò sono stati ricostruiti la reale posizione fiscale, le vendite effettuate e gli utili conseguiti dall'azienda. E' emerso che la società aveva svolto anche un'attività commerciale in prodotti per la casa mai dichiarata al fisco. Le imposte evase dall'azienda sono state calcolate in circa 67 mila euro.