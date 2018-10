Concluso il Festival dell'Ospitalità

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 3 OTT - Sì è conclusa a Nicotera la IV edizione del Festival dell'Ospitalità. Una tre giorni ricca di spunti per quel turismo che affonda le sue radici nell'ospitalità greca e che non può prescindere dall'accogliere il viaggiatore rendendolo parte integrante delle tradizioni e del territorio che lo circonda. Il Festival è stato promosso da Evermind, Home for Creativity e Kiwi. "L'obiettivo dell'iniziativa - hanno spiegato i promotori Francesco Biacca, Roberta Caruso e Angelo Carchidi - è quello di ispirare nuove attività imprenditoriali e formare gli operatori del settore grazie al racconto di altri operatori, provenienti da tutta Italia, che oggi vivono di turismo che sono intervenuti durante la tre giorni parlando della loro esperienza e condividendola con gli altri". Le tematiche affrontate, davanti a circa 300 iscritti con realtà imprenditoriali provenienti da tutta la penisola, hanno riguardato strutture ricettive, servizi, promozione e destination marketing.