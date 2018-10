Sindaco Riace: Grasso, uomo coraggioso

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Mi preoccupa il provvedimento nei confronti del sindaco di Riace. Penso a Mimmo Lucano, uomo che ha avuto il coraggio di sperimentare un modello diverso di integrazione, e alle conseguenze che subirà un progetto di accoglienza conosciuto in tutto il mondo con cui un paese in via di spopolamento ha ripreso vita divenendo una comunità multiculturale unita e solidale. Non a caso un progetto avversato dal governo e da Salvini, che festeggia sui social come un ministro dell'Interno non dovrebbe mai fare.

Da uomo di legge non commento gli atti prima di averli letti, ci sarà tempo per farlo". Così Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali, in un post di solidarietà a Mimmo Lucano su Facebook.