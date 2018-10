Meloni, su Riace diranno pm politicizzati

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Abbiamo fiducia nella magistratura e nella Guardia di Finanza. Ho letto dei commenti surreali, come Gad Lerner che esprime solidarietà al sindaco di Riace dicendo che ormai in Italia ci sono delle politiche fascisteggianti. In pratica i magistrati che si permettono di dire qualcosa sulla gestione dell'immigrazione incontrollata se le cose non sono state fatte bene, per Lerner e i campioni dell'invasione i magistrati sono politicizzati". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha risposto alla Camera a una domanda dei giornalisti sul sindaco del 'modello Riace' finito agli arresti domiciliari.