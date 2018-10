Toninelli inaugura nuovi Intercity

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 1 OTT - "Il mio impegno è quello di mantenere costantemente alta l'attenzione. E' inconcepibile in un paese civile che una Regione importante, bella da tutti i punti di vista sia stata per così tanti decenni abbandonata dall'attenzione politica". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, oggi a Reggio Calabria, alla consegna, da parte di Trenitalia, delle nuove carrozze dei 4 Intercity in servizio sulla linea ionica Reggio-Taranto. Il ministro ha partecipato al viaggio inaugurale del primo intercity totalmente rinnovato grazie ad un investimento di 1,3 milioni. "L'impegno del Gruppo per migliorare i servizi in Calabria - ha detto Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane - è il segno concreto delle nuove scelte strategiche di FS e della mission che ci ha dato il Governo. Ci stiamo dedicando al Sud con un piano da circa 6 miliardi e oltre 600 treni che garantirà, entro 5 anni, il rinnovo dell'80% della flotta regionale".