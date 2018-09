Scontro frontale tra auto, due morti

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 30 SET - Due cittadini stranieri, che non sono stati ancora identificati, sono morti sul colpo in un incidente stradale avvenuto all'alba a Corigliano Rossano sulla via provinciale.

Nello scontro frontale tra due auto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono rimaste ferite anche altre quattro persone, tutte di nazionalità italiana, che attualmente si trovano ricoverate negli ospedali di Rossano e Corigliano.

Sul luogo dell'incidente, oltre alle ambulanze del servizio di soccorso 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro che stanno lavorando per cercare di risalire all'identità delle vittime, che potrebbero essere originarie dell'est europeo, e per stabilire l'esatta dinamica dello scontro.