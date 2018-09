Rapine e furti in casa, un fermo dei Cc

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 29 SET - I carabinieri hanno fermato l'ultimo dei ricercati con l'accusa di avere fatto parte della banda che avrebbe compiuto negli ultimi mesi una serie di rapine e furti in casa nella provincia di Cosenza. Si tratta di un giovane di origine serba, Sasa Radosavljevic, di 24 anni, bloccato a Manduria, in provincia di Taranto, mentre era alla guida della propria automobile.

Il 10 luglio scorso i carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro avevano fermato un altro dei componenti la banda, Elvis Radosavljevic, anch'egli di 24 anni e, come il primo, di origine serba. Entrambi i fermati risultano residenti nel campo nomadi di Secondigliano, a Napoli.

Le indagini che hanno portato ai due fermi hanno preso avvio da una rapina compiuta il 5 luglio scorso ad Albidona (Cosenza).

Nell'occasione una donna e la figlia, rientrate a casa mentre i due ladri che vi si erano introdotti erano in azione, furono malmenate. Le indagini sono state dirette dalla Procura di Castrovillari.