Carenze igieniche,chiusi centri estetici

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 29 SET - Tre centri estetici gestiti da cittadini cinesi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo a Lamezia Terme dai carabinieri del Nas di Catanzaro e della locale Compagnia.

I provvedimenti sono stati adottati a seguito di numerose irregolarità riscontrate in materia igienico-sanitaria e per la carenza di titoli abilitativi all'esercizio delle attività estetiche e di massaggio.

I controlli dei militari hanno riguardato anche esercizi di ristorazione e locali di intrattenimento. Anche in questa circostanza sono state elevate contravvenzioni a seguito di carenze igienico-sanitarie rilevate in ristoranti e pizzerie.

Sanzioni sono scattate inoltre per i titolari di alcuni locali d'intrattenimento in relazione alla mancata osservanza dell'ordinanza sindacale che impone l'orario di interruzione della musica alle 24, escluso il weekend.