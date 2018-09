Truffa e evasione fisco,sequestrati beni

(ANSA) - PAOLA (COSENZA), 28 SET - I finanzieri della Compagnia di Paola e della Tenenza di Amantea hanno sottoposto a sequestro preventivo, in Calabria e Lazio, 4 immobili a Roma, una imbarcazione del valore di oltre 200 mila euro e 26 mila euro giacenti su conto corrente. Il decreto, emesso dal gip Maria Grazia Elia, su richiesta del procuratore della Repubblica di Paola Pierpaolo Bruni e dal pm Maria Francesca Cerchiara, riguarda 2 persone residenti nelle province di Cosenza e Roma, per truffa ai danni della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza ed evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il sequestro costituisce il completamento di un precedente provvedimento effettuato dalle Fiamme Gialle a luglio 2017 su 77 beni immobili e 16 rapporti finanziari, in quanto la prosecuzione delle indagini ha consentito di individuare ulteriori beni nella disponibilità di due dei cinque indagati.

Adesso è stato raggiunto l'importo totale del profitto dei reati contestati, 1.613.338 euro.