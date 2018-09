Trovano serpente nel bagno di casa

(ANSA) - SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA), 28 SET - Momenti di paura per due signore che abitano in un alloggio Aterp in via Aldo Moro, a Serra San Bruno. Stamani, infatti, una delle due ha fatto una scoperta che ha provocato spavento e stupore: dopo essersi svegliata, è andata in bagno dove ha visto un serpente nel water. La signora, superata la prima fase di paura e avvertita la madre, ha prima provato a scaricare acqua e poi chiamato i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno avviato le ricerche che però si sono rivelate infruttuose perché il serpente, nel frattempo, si era dileguato.