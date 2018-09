Rogo vicino campus, studenti aiutano Vvf

(ANSA) - CATANZARO, 27 SET - Dopo quelli di ieri, altri incendi hanno interessato l'area del comune di Catanzaro. Nella serata di ieri, le fiamme sono divampate a ridosso del campus universitario in località Germaneto. Sul posto sono intervenute due squadre della sede centrale del capoluogo. Anche gli studenti dell'università si sono adoperati per lo spegnimento del rogo. Fiamme alte e fumo hanno creato non pochi disagi, allarmando gli stessi studenti che hanno tempestivamente richiesto soccorso alla sala operativa 115. Per sedare l'incendio 12 unità dei vigili del fuoco ed una squadra di Calabria Verde hanno lavorato per diverse ore.

Stamani un altro incendio si è sviluppato nella zona di via Tommaso Campanella, in un terreno incolto a ridosso delle abitazioni. Numerose le chiamate pervenute al 115. Alcune autovetture minacciate dalle fiamme sono state poste in sicurezza dai vigili del fuoco. In entrambi gli interventi non si sono registrati feriti o intossicati.