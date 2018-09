Gdf sequestra mille cd contraffatti

(ANSA) - FILANDARI (VIBO VALENTIA), 27 SET - I finanzieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno individuato, a Filandari, un venditore ambulante di origini marocchine, dedito alla vendita in forma stabile di cd-rom riproducenti opere musicali di vari autori italiani e stranieri, risultati contraffatti e/o esposti per la vendita in mancanza delle prescritte autorizzazioni. I "baschi verdi" della Guardia di finanza hanno quindi proceduto al sequestro della merce - in totale mille cd - ed alla denuncia in stato di libertà dell'uomo per contraffazione di opere protette dal diritto d'autore. L'uomo, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per aver eluso gli obblighi di vendita itinerante, stabilendosi con posto fisso.