Serie B: Foggia-Padova 2-1

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il Foggia batte il Padova 2-1 in un posticipo della quinta giornata di serie B. Veneti avanti all' 8' pt con Mazzocco, rimonta pugliesi nella ripresa con Kragl al 17' e Cicerelli al 40'. Padova resta a 5 punti in classifica, il Foggia partito da -8 ora si trova a -2. Nell'altra gara della giornata, vittoria per 2-0 della Cremonese sul Cosenza.