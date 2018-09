Coltivavano canapa, arrestati 2 migranti

(ANSA) - CINQUEFRONDI (REGGIO CALABRIA), 26 SET - Sono stati sorpresi mentre erano intenti a curare una piantagione di canapa indiana all'interno di un terreno a Cinquefrondi: due cittadini gambiani, Alige Mallik Silla, di 38 anni, e Barham Jammeh (26), quest'ultimo domiciliato nella vecchia tendopoli di San Ferdinando, con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Taurianova con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti.

I militari hanno trovato i due cittadini extracomunitari all'interno di un terreno, nascosto dalla fitta vegetazione, in contrada Petricciana dove c'erano 170 arbusti, la maggior parte delle quali alte tra i 3 e i 4 metri. Jammeh alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga ma è stato rintracciato in paese. Sull'appezzamento è stato trovato anche materiale per la cura e l'irrigazione della piantagione. Un campione della droga è stato prelevato per essere sottoposto ad analisi tossicologiche.