In Calabria iniziativa Barcamper Erg

(ANSA) - CATANZARO, 25 SET - Arriva in Calabria, con il Barcamper, la fase di selezione di Erg Re-Generation Challenge 2018 la business plan competition dedicata ai temi dell'energia sostenibile e dell'economia circolare promossa da Erg in collaborazione con dpixel. Rende e Reggio Calabria sono le due tappe dell'ufficio mobile a bordo del quale si svolge il road show in 12 città del Centro e Sud Italia. L'iniziativa prevede i colloqui one-to-one con gli startupper iscritti ad Erg Re-Generation Challenge. La tappa di Rende vede come partner Liaison Office dell'Università della Calabria, TechNest - Incubatore Unical e Sellalab. Quindi sarà la volta di Reggio Calabria con partner Confindustria, Associazione Reboot e Sportello Imprendi Reggio Calabria.

Il progetto è finalizzato a creare opportunità per gli aspiranti imprenditori ed è rivolto a progetti ad elevato contenuto innovativo, in grado di dare al contempo impulso all'economia dei territori.