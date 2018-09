Al via corsi per Guardie zoofile

(ANSA) - CATANZARO, 25 SET - Partiranno da ottobre in Calabria nuovi corsi di formazione per diventare guardie zoofile dell'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali, attività di volontariato per la prevenzione e la repressione dei reati contro gli animali. "Nella regione - é detto in un comunicato dell'Oipa - sono già presenti due nuclei di guardie attivi a Cosenza e Reggio Calabria che negli ultimi anni hanno contribuito a verificare e sanare molte situazioni di detenzione non idonea e maltrattamento di animali. L'importante ruolo delle guardie eco-zoofile, presenti in 18 regioni, permette una vigilanza costante che favorisce il rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, le Guardie zoofile svolgono anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini sulle norme vigenti in termini di benessere degli animali e sensibilizzando su tematiche protezioniste".