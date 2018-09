Scontro tra auto, un morto e due feriti

(ANSA) - BOTRICELLO (CATANZARO), 23 SET - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani sulla strada statale 106 a Botricello. Per cause in corso di accertamento, due vetture, una Audi A4 ed una Citroen Saxo, si sono scontrate procedendo nello stesso senso di marcia.

Nell'urto il conducente della Saxo, P.G., di 69 anni, è morto sul colpo. Feriti due 34enni che viaggiavano sull'altra auto, portati dal 118 nell'ospedale di Catanzaro. Nell'incidente sono morti anche i cinque cani che viaggiavano sulla Saxo sistemati in appositi box nel bagagliaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sellia Marina che hanno provveduto ad estrarre i feriti ed il cadavere dalle lamiere e mettere in sicurezza le vetture. A causa dell'incidente, il traffico sulla 106 è rimasto bloccato per circa un'ora. Sempre sulla 106, in prossimità dello svincolo per Vallo di Borgia, il conducente di una Volkswagen Golf ha perso il controllo finendo in un canale.

L'uomo è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco.