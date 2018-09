Dopo lavori riattivata fontana a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 22 SET - Non è stata scelta a caso la data del 21 settembre, Giornata Internazionale della Pace, per riattivare a Crotone la fontana di via XXV Aprile, dopo i lavori di recupero da parte del Comune, così come i colori rosso blu, i colori della città. Lo ha spiegato il sindaco Ugo Pugliese, intervenuto alla cerimonia che si è tenuta ieri sera.

"Nelle piccole quanto nelle grandi azioni - ha detto Pugliese - è necessario un clima di pacificazione. Oggi restituiamo alla città la funzionalità di questa fontana che non è solo una bella opera di arredo urbano. Vuole anche essere un simbolo di speranza e di unità per la nostra comunità". L'iniziativa si inserisce in un'azione di riqualificazione, a cominciare dalla nuova illuminazione pubblica già installata in numerosi quartieri. La fontana di via XXV Aprile, in occasione delle partite casalinghe del Crotone - lo stadio è a pochi passi - si illuminerà di rossoblu mentre negli altri giorni saranno i colori nazionali, rosso, bianco e verde, a fare da coreografia.