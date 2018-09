Tartaruga marina soccorsa nel reggino

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 21 SET - Un esemplare di tartaruga marina in difficoltà è stata individuata e soccorsa dagli uomini della Capitaneria di porto di Gioia Tauro sulla spiaggia di San Ferdinando.

L'animale, appartenente alla specie "caretta caretta", secondo quanto accertato, era rimasto seriamente ferito a seguito dell'ingestione di un amo da pesca. Dopo avere messo in atto tutte le manovre di primo soccorso necessarie per assicurare la sopravvivenza della tartaruga, il personale della Guardia costiera, con il coordinamento del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale, ha disposto il trasferimento dell'esemplare nel Centro recupero tartarughe marine di Brancaleone per le cure e la conseguente reimmissione in mare.