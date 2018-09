Musica: Loredana Bertè a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 21 SET - La voce e la bellezza, accompagnate da quella grinta che non ha mai perso, malgrado le dure prove cui l'ha sottoposta la vita, e da un carattere indomito, mai disponibile ai compromessi ed agli accomodamenti.

Il concerto di Loredana Bertè al "Politeama" di Catanzaro é stato un crescendo di emozioni e di vitalità, facendo vivere al pubblico che gremiva il teatro in ogni ordine di posti un'esperienza non soltanto musicale che resterà scolpita nella mente di tutti.

La cantante di origine calabrese ha sciorinato tutti i suoi più grandi successi, tra cui la hit estiva "Non ti dico no", in un tripudio di applausi e di cori, chiudendo il concerto con "Sei bellissima", uno dei suoi brani simbolo. Al suo fianco si é esibita Aida Cooper, che ha interpretato "E non finisce mica il cielo", une delle canzoni che resero grande Mia Martini. L'esibizione della cantante di origine calabrese ha inaugurato nel migliore dei modi la XVI edizione del Festival d'Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce.