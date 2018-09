Munizioni e droga sequestrate da Cc

(ANSA) - ZUNGRI (VIBO VALENTIA), 21 SET - I carabinieri di Zungri, Spilinga e Rombiolo, nell'ambito di servizi volti alla ricerca di sostanze stupefacenti e di armi disposti dalla Compagnia di Tropea, hanno trovato, in due casolari abbandonati in contrada Quercia, 130 cartucce e 4,5 chili di marijuana.

Le munizioni erano occultate in una botte di plastica nascosta tra balle di fieno. La droga, essiccata e pronta per la lavorazione, dopo la campionatura è stata distrutta. Le indagini proseguono per identificare i proprietari dei casolari.