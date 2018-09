Bomba artigianale scoperta in un terreno

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 21 SET - Una bomba artigianale, assimilabile ad un congegno bellico ad alto potenziale, è stata scoperta e sequestrata dai militari della Guardia di finanza di Vibo Valentia all'interno di un recipiente in un terreno nel territorio di Vibo Valentia.

I finanzieri sul luogo dove era stato nascosto l'ordigno hanno trovato e sequestrato anche una pistola industriale e un'altra artigianale e a poca distanza due autovetture risultate rubate di recente.

Gli artificieri dell'Arma hanno messo in sicurezza l'ordigno che successivamente è stato fatto brillare, in sicurezza, sul posto.

Le attività di perlustrazione dell'area hanno visto impegnati anche i carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia di Vibo Valentia, del Nucleo cinofili e del Team artificieri di Catanzaro. L'attività svolta ha consentito il setaccio sistematico dell'area.