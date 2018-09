A Crotone boom raccolta Riciclia Point

(ANSA) - CROTONE, 20 SET - E' boom del riciclo a Crotone: ad appena sei mesi dall'apertura dei primi tre Riciclia Point, gli ecocompattatori per la raccolta differenziata incentivante che rilasciano sconti per fare la spesa nei negozi convenzionati, sono state raccolti oltre 350mila pezzi tra bottiglie e flaconi in plastica e lattine in alluminio.

Migliaia i coupon rilasciati dalle macchine solo nel corso dell'estate, e 15 le attività commerciali che mettono a disposizioni sconti per i cittadini più virtuosi. Tra queste anche servizi di pubblica utilità come una farmacia.

Gli ecocompattatori sono sempre aperti ma si consiglia agli utenti di utilizzare le macchine dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18, e dalle 19 alle 22. E' stata attivata, inoltre, anche l'app di Riciclia, scaricabile gratuitamente sia in versione Android che Apple. Ad ogni inserimento di bottiglie in Pet, flaconi in Hdpe (detersivi, shampoo) e lattine in alluminio, l'ecocompattatore rilascia all'utente uno scontrino utilizzabile come buono sconto.