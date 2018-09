In primo trimestre 118,6 mln mutui casa

(ANSA) - CATANZARO, 19 SET - Le famiglie calabresi, nel primo trimestre 2018, hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 118,6 milioni di euro, che collocano la regione al 16mo posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,06%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a -6,8%, per un controvalore di -8,7 milioni di euro. E' quanto emerge da un'analisi dei mutui effettuato dall'Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa. Sui 12 mesi, da Aprile 2017 a Marzo 2018, in Calabria c'è una variazione negativa del 6,9%, per un controvalore di -38,2 mln. Per quanto riguarda le province, nel primo trimestre a Catanzaro sono stati erogati volumi per 30,5 mln con un -15,8 rispetto al trimestre precedente; a Cosenza volumi per 43,4 mln, -7,9%; a Crotone 10,2 mln di euro (+5,3%); a Reggio Calabria 26,5 mln (-2,1%); a Vibo Valentia 8 mln di euro (+10,6%).