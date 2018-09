Igiene precaria,sospesa azienda catering

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 19 SET - I carabinieri del Nas di Catanzaro e del Nucleo ispettorato del lavoro di Vibo Valentia, hanno controllato il laboratorio di un'azienda di catering di Vibo della quale non è stato fornito il nome. Nel momento del controllo, secondo quanto riferito, i laboratori e le cucine presentavano varie e serie criticità strutturali ed igienico- sanitarie, con presenza di polvere, sporcizia pregressa, ragnatele, scaffalature arrugginite, escrementi di animali sui pavimenti oltre ad api ed altri insetti, pareti delle cucine sporche e prive di piastrelle, utensilerie da lavoro adagiate per terra, muri scrostati per l'umidità, frigoriferi sporchi, rubinetterie non idonee, assenza dell'antibagno e di un locale spogliatoio per il personale, trovato senza indumenti idonei alla lavorazione. Il responsabile non era in possesso di documentazione sanitaria, pertanto i militari hanno chiesto l'ausilio dell'Asp di Vibo che ha disposto la sospensione dell'attività. Sequestrati poi alimenti scaduti.