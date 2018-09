Ispezione Cc in ospedale Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 18 SET - I carabinieri del Nas e della Compagnia di Catanzaro hanno effettuato stamani un'ispezione igienico sanitaria all'interno del presidio ospedaliero Hub "Pugliese" dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio. I controlli sono stati effettuati nell'ambito di uno specifico servizio scaturito da recenti notizie apparse sugli organi di stampa circa la presenza di roditori e altri animali infestanti all'interno del complesso ed hanno interessato 17 reparti, 4 ambulatori e 2 servizi. Nel corso dell'ispezione non sono state riscontrate le notizie riportate sebbene siano comunque state accertate carenti condizioni igienico strutturali nei reparti di utic/cardiologia, oculistica, ortopedia e otorinolaringoiatria.

Inoltre in quest'ultimo reparto è stata rinvenuta una bombola d'ossigeno pronta per l'utilizzo, scaduta di validità, che è stata sequestrata. Quanto accertato è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria.