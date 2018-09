Accoltella 50enne dopo lite, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 18 SET - A seguito di una lite scoppiata per futili motivi ha colpito con un coltello un cinquantenne ferendolo ad una gamba. Un uomo, C.R., di 58 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Crotone con l'accusa di lesioni e porto ingiustificato di arma da taglio.

I militari, intervenuti sul luogo dell'accoltellamento hanno raccolto i primi elementi e sono riusciti ad individuare il colpevole del ferimento che è stato rintracciato e bloccato per strada. Trovato e sequestrato anche il coltello utilizzato per l'aggressione. Il ferito ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni.