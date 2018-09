Scuola, prima campanella in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 17 SET - Sono oltre 275 mila gli studenti calabresi che hanno varcato le soglie delle loro aule per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019. Oltre un terzo degli studenti - tra iscritti a primarie e medie di primo e secondo grado - è residente nella provincia di Cosenza, la più popolosa della regione, seguita dalla provincia di Reggio e poi da quelle di Catanzaro, Crotone e Vibo. Intorno a diecimila, o poco più, un dato molto basso, gli iscritti figli di cittadini stranieri.

Una "prima", quella di oggi, accompagnata però, un po' in tutta la regione, da un corollario di allarmi e preoccupazioni in particolare per l'agibilità degli edifici (nel 90% dei plessi mancano secondo il Miur i certificati di agibilità) ma anche per le avvenute cancellazioni di classi, gli accorpamenti e per i problemi per il trasporto degli alunni disabili, oltre 7 mila, con il rimpallo di responsabilità sui ritardi tra Regione e Province. Intanto, però, si parte.