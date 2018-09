'Nuovi' Gazzetta Sud e Giornale Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 15 SET -Si apre con la notizia della visita di papa Francesco in Sicilia, il nuovo corso dei due storici quotidiani isolani editi da Società Editrice Sud, la Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia - appena entrato a far parte del gruppo guidato dal presidente Giovanni Morgante e dall'amministratore delegato e direttore editoriale Lino Morgante - che da oggi si presentano ai lettori con una rinnovata veste grafica. Il restyling ha riguardato la testata, il colore, il carattere e l'impaginazione. Per il quotidiano palermitano, da ieri notte stampato nello stabilimento messinese della Ses, la vera novità è il full color, che debutta con lo speciale di 24 pagine dedicato alla visita del Pontefice. E oggi, sui due quotidiani, gli editoriali firmati per il Giornale di Sicilia dal presidente Antonio Ardizzone e dal vicedirettore Marco Romano, e per Gazzetta del Sud dal direttore responsabile Alessandro Notarstefano. La Ses, sottolinea il gruppo editoriale in una nota, diventa così leader dell'informazione nel Mezzogiorno, rivolta in particolare a sette milioni di siciliani e calabresi con i due quotidiani, le tv Tgs e Rtp, le radio Rgs e Antenna dello Stretto, e i siti web: in particolare da oggi anche gazzettadelsud.it si presenta alla vasta platea web con una nuova veste grafica che ne potenzia i contenuti e la velocità di consultazione. In concomitanza Ses ha promosso stasera al Teatro Antico di Taormina il "GDShow - Una serata con le stelle", spettacolo organizzato da Gds Media&Communication, che gestisce il marketing pubblicitario del gruppo, che ha già registrato il sold out, con 4.425 biglietti venduti. L'intero incasso andrà in beneficenza: alle associazioni Madre Serafina Farolfi e Centro Arcobaleno 3P di Palermo, alla Mensa di S. Antonio di Messina, e alla Caritas regionale calabrese.