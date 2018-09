Armi e munizioni in magazzino, arrestato

(ANSA) - SAN CALOGERO (VIBO VALENTIA), 15 SET - Deteneva illegalmente, in un vecchio magazzino, un fucile, un caricatore per pistola, 13 proiettili per pistola, 25 cartucce 357 magnum e sei per fucile. Un commerciante di San Calogero, Rosario Ventrice, di 71 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri.

L'arresto di Ventrice è stato fatto dai militari della stazione di San Calogero, in collaborazione con personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, durante un servizio mirato al contrasto della detenzione illegale di armi svolto nel territorio di competenza sotto le direttive della Compagnia di Tropea. L'arsenale è stato posto sotto sequestro.