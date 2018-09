Facile.it, costi rc auto in calo 2.17%

(ANSA) - CATANZARO, 14 SET - In Calabria, ad agosto, il premio assicurativo medio è diminuito del 2,17% rispetto ai 12 mesi precedenti, stabilizzandosi a 674,37 euro. E' quanto rileva l'osservatorio di Facile.it secondo cui si tratta di "un segnale positivo che però non è ancora sufficiente a colmare la distanza che separa, in termini di tariffe, la regione dal resto d'Italia: assicurare un'auto in Calabria costa il 15,7% in più rispetto alla media nazionale".

A guidare la classifica dei rincari è la provincia di Catanzaro dove, ad agosto, il premio medio è salito del 4,98% stabilizzandosi a 640,58 euro, valore che equivale al 9,9% in più della media nazionale. Aumento più contenuto per Vibo (+3,12% nell'ultimo anno). Crotone si conferma la provincia più costosa regione con una spesa media pari a 773,27 euro (+2,07%).

Tariffe in calo a Cosenza (premio medio diminuito dell'8,31% rispetto ad agosto 2017 e stabilizzatosi a 552,79 euro) e a Reggio, dove il premio medio 724,74 euro, è diminuito del 3,80%.